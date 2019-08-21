Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-21T06:02:20+03:00

Мужчина превысил скорость и не справился с управлением

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В Свердловской области на 71 километре трассы «Верхотурье – Дерябино» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легковушки. Информация поступила диспетчерам вчера, 20 августа, в 17:30.

- Предварительно установлено, что 56-летний водитель «четверки» превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего вылетела в кювет и перевернулась, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате этого водитель скончался на месте, а две пассажирки были в срочном порядке доставлены в ЦРБ Верхотурского района и Серовскую районную больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее погибший водитель к ответственности не привлекался. Сейчас по этому делу ведется следствие. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим. Напомним, что вчера сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU