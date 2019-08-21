Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
В Свердловской области на 71 километре трассы «Верхотурье – Дерябино» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легковушки. Информация поступила диспетчерам вчера, 20 августа, в 17:30.
- Предварительно установлено, что 56-летний водитель «четверки» превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего вылетела в кювет и перевернулась, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате этого водитель скончался на месте, а две пассажирки были в срочном порядке доставлены в ЦРБ Верхотурского района и Серовскую районную больницу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее погибший водитель к ответственности не привлекался. Сейчас по этому делу ведется следствие. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим. Напомним, что вчера сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU