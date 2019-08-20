Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-20T19:57:00+03:00

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Уральца поймали пьяным за рулем уже во второй раз. Впервые сотрудники ГИБДД обнаружили его пьяным за рулем три года назад. Тогда его лишили прав на 1 год. После привлечения к административной ответственности мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Талицкий районный суд вынес приговор в отношении Леонида Завьялова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - добавили в ведомстве.

Суд назначил Леониду Завьялову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU