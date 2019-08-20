Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
Уральца поймали пьяным за рулем уже во второй раз. Впервые сотрудники ГИБДД обнаружили его пьяным за рулем три года назад. Тогда его лишили прав на 1 год. После привлечения к административной ответственности мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
- Талицкий районный суд вынес приговор в отношении Леонида Завьялова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - добавили в ведомстве.
Суд назначил Леониду Завьялову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU