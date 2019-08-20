СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-20T18:11:17+03:00

В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге будут судить мать и сына - руководителей кредитного потребительского кооператива за организацию финансовой пирамиды. Обвиняемые похитили больше 5-ти миллионов у 20-ти граждан.

- Обвиняемые мать с сыном в апреле 2012 года организовали кредитный потребительский кооператив граждан «Дольфина-Займ». В период с апреля 2012 года по май 2014 года посредством рекламы в СМИ доводили до граждан заведомо ложную информацию о высокой доходности инвестиций (до 35% годовых) под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе Свердловской области, - поделились в пресс-службе прокуратуры Свердловской обалсти.

В действительности обвиняемые не планировали финансировать строительство. Уверенные в выгоде граждане передавали личные сбережения в кассу кооператива. Частичные выплаты членам кооператива по заключенным договорам производились за счет средств, привлеченных от новых участников финансовой пирамиды. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU