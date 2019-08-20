«Меня шантажируют!»: пассия бывшего супруга Ани Лорак борется с образом путаны

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-20T17:34:43+03:00

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Украинская певица Ани Лорак счастлива вместе с рэп-исполнителем Егором Глебом, с которым она встречается после развода с Муратом Налчаджиоглу. Бывший супруг, как пишет издание EG.ru, регулярно изменял своей возлюбленной.

После развода мужчина тоже недолго пребывал в одиночестве, его новую пассию зовут Самия Ахметова, с которой он недавно отдохнул на острове Мальорка.

- Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, - заявила девушка, чтобы сразу расставить все точки над «i».

После отдыха пары на юге, интернет-пользователи поспешили найти и опубликовать заново анкету Самии Ахметовой, которую они увидели на сайте элитных проституток.

В браке с Муратом Лорак родила дочку Софию. Фото: Instagram.com

В личных данных указан возраст девушки – 23 года, за свои интимные услуги она берет 160 долларов за полчаса и 550 долларов за три часа.

Сама Ахметова заявляет, что ее снимки украли недоброжелатели и выложили на сайте путан.

- Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, мои фото украдены с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально меня компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась, - говорит девушка бывшего мужа Ани Лорак.

ИСТОЧНИК KP.RU