2019-08-20T17:18:25+03:00
Общество

Жителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в Турцию

Мужчину не устроили условия турагента
Алина СУРИНА
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Жителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в ТурциюЖителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в ТурциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в Турцию. Мужчину не устроили предложенные ему условия. Турагент дважды переносил время вылета. Проживание в заказанном отеле было предложено не на весь срок, оговоренный в договоре. При этом мужчине предложили поселиться в отель более низкой категории.

- Это не устроило потребителя, и он написал претензию с требованием расторжения договора оказания туристических услуг и возврата оплаченной суммы. Ответа на претензию не получил и обратился в консультационный пункт Роспотребнадзора за помощью. Специалисты подготовили исковое заявление в суд, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

На суде выяснилось, что заявки на бронирование тура в Турцию для гражданина не поступало, а у турагента даже не было договора с туроператором. Мужчине выплатили 124 тясячи за несостоявшийся тур и 65 тысяч за моральный вред и за неудовлетворение потребителя в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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