СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-20T16:32:03+03:00

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В Свердловской области мужчина незаконно завладел противорадиационным убежищем. В помещении федеральной собственности житель Режа занимался предпринимательской деятельностью. При этом договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями не заключался.

- Противорадиационное укрытие является объектом гражданской обороны, обладает особым статусом и предназначено для защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период военных действий и стихийных бедствий. Его незаконное и бесконтрольное использование ставит под угрозу жизнь и здоровье населения при возникновении вышеперечисленных факторов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области направила исковое заявление об истребовании федерального имущества из незаконного владения предпринимателя в Арбитражный суд региона.

ИСТОЧНИК KP.RU