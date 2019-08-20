Абоненты Tele2 ежедневно скачивают 1 Тб интернет-трафика в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-20T15:27:54+03:00

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность своих клиентов в московских аэропортах. В мае - июле 2019 года абоненты Tele2 чаще всего вылетали из Шереметьева и скачали там больше трафика, чем в остальных аэропортах.

Шереметьево стал самым популярным аэропортом у абонентов Tele2 - из него вылетали 36 % клиентов оператора. Кроме того, аэропорт лидировал по количеству посетивших его абонентов каждый месяц с мая по июль. На втором месте в рейтинге расположился Домодедово с показателем в 34 %, а на третьем - Внуково (30 %). Активность потребления мобильных услуг абонентами Tele2 коррелирует с объемом пассажирского трафика в московских аэропортах, самым посещаемым из которых является Шереметьево, а наименее загруженным - Внуково.

При этом Внуково стал лидером по количеству клиентов Tele2, вылетающих за рубеж, а Домодедово - по количеству пассажиров внутренних рейсов. Самым трафиковым месяцем во всех аэропортах стал июль.

Примечательно, что Шереметьево лидирует по еще одному параметру - объему скачанного в аэропорту интернет-трафика. Так, за три месяца на него пришлось 38 % всего потребления передачи данных. Следом снова расположился Домодедово, а замыкает рейтинг Внуково - показатели аэропортов составили 35 и 27 % соответственно. При этом Шереметьево стал единственным аэропортом, где среднее количество скачанного трафика в день превысило 1 Тб.

Tele2 также проанализировала направления перелетов своих клиентов за границу и по России. Абсолютным лидером по количеству путешествующих за рубеж стала Турция. Рейтинг самых популярных направлений в мае-июле у абонентов Tele2 также составили Италия, Германия, Испания и Тунис.

Что касается поездок по стране, наибольшее количество абонентов Tele2 - 25 % посетителей аэропортов - путешествовало в мае - июле в Краснодар. Кроме него, в пятерку популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU