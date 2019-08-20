2019-08-20T15:27:54+03:00
Экономика

Абоненты Tele2 ежедневно скачивают 1 Тб интернет-трафика в аэропорту Шереметьево

Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных воздушных направлений у абонентов оператора
Поделиться:
Шереметьево также лидирует по объему скачанного в аэропорту интернет-трафикаШереметьево также лидирует по объему скачанного в аэропорту интернет-трафика
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность своих клиентов в московских аэропортах. В мае - июле 2019 года абоненты Tele2 чаще всего вылетали из Шереметьева и скачали там больше трафика, чем в остальных аэропортах.

Шереметьево стал самым популярным аэропортом у абонентов Tele2 - из него вылетали 36 % клиентов оператора. Кроме того, аэропорт лидировал по количеству посетивших его абонентов каждый месяц с мая по июль. На втором месте в рейтинге расположился Домодедово с показателем в 34 %, а на третьем - Внуково (30 %). Активность потребления мобильных услуг абонентами Tele2 коррелирует с объемом пассажирского трафика в московских аэропортах, самым посещаемым из которых является Шереметьево, а наименее загруженным - Внуково.

При этом Внуково стал лидером по количеству клиентов Tele2, вылетающих за рубеж, а Домодедово - по количеству пассажиров внутренних рейсов. Самым трафиковым месяцем во всех аэропортах стал июль.

Примечательно, что Шереметьево лидирует по еще одному параметру - объему скачанного в аэропорту интернет-трафика. Так, за три месяца на него пришлось 38 % всего потребления передачи данных. Следом снова расположился Домодедово, а замыкает рейтинг Внуково - показатели аэропортов составили 35 и 27 % соответственно. При этом Шереметьево стал единственным аэропортом, где среднее количество скачанного трафика в день превысило 1 Тб.

Tele2 также проанализировала направления перелетов своих клиентов за границу и по России. Абсолютным лидером по количеству путешествующих за рубеж стала Турция. Рейтинг самых популярных направлений в мае-июле у абонентов Tele2 также составили Италия, Германия, Испания и Тунис.

Что касается поездок по стране, наибольшее количество абонентов Tele2 - 25 % посетителей аэропортов - путешествовало в мае - июле в Краснодар. Кроме него, в пятерку популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области мужчина незаконно завладел противорадиационным убежищем
В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» готовят к реставрации
На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну
Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере
Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду
Мусорный полигон рядом с Кольцово строить не будут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Скандальный вице-мэр Нижнего Тагила ушел на пенсию
В Екатеринбурге портал госуслуг «сломался» от количества заявок в кружки и секции
Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе
Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить супрематический крест
На трассе Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus
В память о «Великой Хуанхэ»: уральский хор запоет на китайском языке
На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона
Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину