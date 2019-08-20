На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-20T14:33:45+03:00

Ранее их уже судили за подобные преступления

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В коллективном саду №51 Каменск-Уральского у местного жителя пропала чугунная ванна, передает ku66. Ее хозяин оценил ущерб в 2,8 тысяч рублей.

- Вскоре нарушители были пойманы, - сообщили в пресс-службе городской полиции. – Ими оказались два неработающих и ранее судимых мужчины 27 и 34 лет.

В пресс-службе также отметили, что оба задержанных написали явки с повинной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU