На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну
Ранее их уже судили за подобные преступления
Мужчин быстро поймали, они написали явки с повиннойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В коллективном саду №51 Каменск-Уральского у местного жителя пропала чугунная ванна, передает ku66. Ее хозяин оценил ущерб в 2,8 тысяч рублей.
- Вскоре нарушители были пойманы, - сообщили в пресс-службе городской полиции. – Ими оказались два неработающих и ранее судимых мужчины 27 и 34 лет.
В пресс-службе также отметили, что оба задержанных написали явки с повинной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU