2019-08-20T14:33:45+03:00
Происшествия

На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну

Ранее их уже судили за подобные преступления
Мария Трапезникова
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Мужчин быстро поймали, они написали явки с повиннойМужчин быстро поймали, они написали явки с повиннойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В коллективном саду №51 Каменск-Уральского у местного жителя пропала чугунная ванна, передает ku66. Ее хозяин оценил ущерб в 2,8 тысяч рублей.

- Вскоре нарушители были пойманы, - сообщили в пресс-службе городской полиции. – Ими оказались два неработающих и ранее судимых мужчины 27 и 34 лет.

В пресс-службе также отметили, что оба задержанных написали явки с повинной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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