2019-08-20T13:02:15+03:00
Общество

Скандальный вице-мэр Нижнего Тагила ушел на пенсию

Вчера у него был последний рабочий день
Мария Трапезникова
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Мэр Пинаев подписал заявление ЮрченкоМэр Пинаев подписал заявление ЮрченкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель главы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко ушел с поста после того, как мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил его от работы. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации города и отметили, что вице-мэр подал заявление в связи с выходом на пенсию.

- Да, Владимир Юрченко действительно ушел с поста. Вчера был его последний рабочий день. В документе он указал, что уходит в связи с пенсионным возрастом, - добавили там.

Напомним, что ранее у главы города неоднократно возникали претензии к работе Юрченко. Напомним, что ранее его «отчитали» за некачественную подготовку территории вокруг школы №100 и отправили «жить» прямо на стройплощадку. Кстати, на официальном портале администрации Нижнего Тагила вся информация про бывшего вице-мэра уже стерта. Теперь в графе «Руководство» высвечивается «Элемент не найден».

ИСТОЧНИК KP.RU

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