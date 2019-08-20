В Екатеринбурге портал госуслуг «сломался» от количества заявок в кружки и секции

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-20T12:11:16+03:00

Портал начал "подвисать" в ночь с 19 на 20 августа, когда стартовал прием заявок в кружки и секции города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Родители из Екатеринбурга вновь «сломали» порта «Госуслуги» Подобный инцидент произошел в ночь на 1 февраля, когда стартовала запись детей в 1 классы. В этот раз сайт завис, не выдержав числа заявок на записи в кружки и секции. О ситуации рассказали местные жители на одном из региональных форумов.

- При вводе адреса регистрации выбор улицы висит более получаса, - пишет пользовательница Наталья.

- Обновляла страницу постоянно. Выкидывало снова на выбор услуги, но данные все были сохранены в черновике. Минуту назад ушло. На сайте информация, что сбои до 05:00 по Москве, - добавляет еще один анонимный пользователь.

Сбои начались сразу после того, как услуга стала доступна – около 00:00. Возможно, что именно из-за большого «наплыва» заявок сайт и не выдержал нагрузки. Помимо этого, многие родители жаловались на то, что в форму заявления не прикрепляются документы, поэтому приходится вводить данные вручную. А некоторые отмечали, что на портале доступны далеко не все учреждения допобразования.

Напомним, что запись в кружки продлится до 10 сентября. Помимо «Госуслуг» подать заявление можно в МФЦ или лично в образовательном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU