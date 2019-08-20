2019-08-20T11:39:32+03:00
Общество

Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе

Транспорт пустят по ней в понедельник, 26 августа
Мария Трапезникова
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Ездить по участку можно будет уже с понедельникаЕздить по участку можно будет уже с понедельникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Улицу 8 Марта откроют уже на следующей неделе. Пустить общественный транспорт на участке от дома №104 до улицы Фрунзе планируют в понедельник, 26 августа.

- Окончание дорожных работ и открытие проезда для автотранспорта запланировано на 6:00 26 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что сейчас так проводится ремонт проезжей части. Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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