Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе
Транспорт пустят по ней в понедельник, 26 августа
Ездить по участку можно будет уже с понедельникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Улицу 8 Марта откроют уже на следующей неделе. Пустить общественный транспорт на участке от дома №104 до улицы Фрунзе планируют в понедельник, 26 августа.
- Окончание дорожных работ и открытие проезда для автотранспорта запланировано на 6:00 26 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Напомним, что сейчас так проводится ремонт проезжей части. Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU