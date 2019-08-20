2019-08-20T11:29:12+03:00
Общество

Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить «Супрематический крест»

Помогать ему будут волонтеры
Мария Трапезникова
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Вот так работа художника выглядела сразу после завершения. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Вот так работа художника выглядела сразу после завершения. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить супрематический крест на Площади Первой Пятилетки, которую чуть было не закатали в асфальт. Готовую работу должны показать горожанам уже на следующий день, 27 августа.

- Мы проведи исследование с привлечением городских урбанистов, ведь людям нужен нормальный проход. Эта площадь состоит не из плитки, а из армированного бетона, поэтому нужно уложить асфальт. Вместе с службами мы проложим асфальт на дорожке. А потом Лампас нарисует граффити, - сообщила координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

А вот так она выглядит сейчас. В асфальт закатали часть оси

А вот так она выглядит сейчас. В асфальт закатали часть оси

В помощью художнику планируется привлечь около 6 волонтеров. Помимо этого, Покрас Лампас намерен восстановить нарисованную им арку около кинотеатра «Салют». Однако это получится сделать только следующим летом.

Поверх положат ровный асфальт, а после этого нанесут граффити Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поверх положат ровный асфальт, а после этого нанесут граффитиФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что резонансная история с «Крестом» произошла в июле этого года. Художник Покрас Лампас изобразил на Площади Первой Пятилетки супрематический крест с отрывком из манифеста Малевича. Однако 19 июля поверх работы местные подрядчики начали укладывать асфальт. Работы были почти сразу приостановлены, но теперь у «Креста» не хватает половины оси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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