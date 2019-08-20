2019-08-20T10:34:37+03:00
Общество

В память о «Великой Хуанхэ»: уральский хор запоет на китайском языке

Артисты отправятся в Китай на фестиваль культуры и искусства
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Свердловской филармонииФото: пресс-служба Свердловской филармонии
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Симфонический хор Свердловской филармонии пакует чемоданы и учит китайский язык. 21 августа они вылетят в Харбин на III Китайско-Российский фестиваль культуры и искусства. Там артисты выступят с сольной программой и выйдут на одну сцену с симфоническим оркестром Харбина и хором местной филармонии.

- Симфонический хор готовит к фестивалю произведение известного китайского композитора ХХ века Сянь Синхая, чья биография связана с советским прошлым нашей страны, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

На фестивале наши артисты на китайском языке исполнят кантату «Желтая река». Она посвящена Великой Хуанхэ (Желтой реке) – «матери-реке», ставшей колыбелью всей китайской цивилизации.

Отметим, что в рамках китайского фестиваля запланированы 35 концертов и 67 спектаклей, в которых примут участие 16 коллективов из 13 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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