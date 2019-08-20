На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона

20 Авг. 10:08 2019-08-20T15:11:31+03:00

Мужчина, будучи в нетрезвом виде, позвонил спасателям и сказал, что его дом заминирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске обвинили мужчину, который сообщил о ложном минировании дома, в котором сам же живет.

- 24 марта этого года, находясь в нетрезвом состоянии, он сообщил о ложном взрыве многоэтажного дома, который располагается на улице Пушкина, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом обвиняемый осознавал, что вводит в заблуждение правоохранительные органы и службы.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и саперы, однако никаких взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе допроса он раскаялся и объяснил, что преступление совершил по причине сильного алкогольного опьянения. Сейчас ему грозит 1 год и 6 месяцев тюрьмы. А его мобильный телефон, по которому был сделан ложный вызов, конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU