2019-08-20T15:11:31+03:00
Общество

На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона

Суд назначил ему 1,5 года тюрьмы
Мария Трапезникова
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Мужчина, будучи в нетрезвом виде, позвонил спасателям и сказал, что его дом заминированМужчина, будучи в нетрезвом виде, позвонил спасателям и сказал, что его дом заминированФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске обвинили мужчину, который сообщил о ложном минировании дома, в котором сам же живет.

- 24 марта этого года, находясь в нетрезвом состоянии, он сообщил о ложном взрыве многоэтажного дома, который располагается на улице Пушкина, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом обвиняемый осознавал, что вводит в заблуждение правоохранительные органы и службы.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и саперы, однако никаких взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе допроса он раскаялся и объяснил, что преступление совершил по причине сильного алкогольного опьянения. Сейчас ему грозит 1 год и 6 месяцев тюрьмы. А его мобильный телефон, по которому был сделан ложный вызов, конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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