Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил установить памятную табличку на фасаде дома в Верхней Салде, где жил миллиардер-мецента Владислав Тетюхин.
- Лично для меня он отличался от других бизнесменов, оказавшихся в списке Forbes, скромностью и врожденным чувством такта, - написал он на своей странице в Facebook. – Большую часть жизни Владислав Валентинович прожил в Верхней Салде, в типовой для малого города трехэтажке на Карла Либкнехта.
В комментариях на это предложение пользователи даже предложили переименовать улицу или парк в честь Тетюхина.
Напомним, что Владислав Тетюхин скончался 11 апреля этого года. Он потратил на строительство лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле 3,3 миллиарда рублей. После этого центра переименовали в его честь. Сейчас с его семьей обсуждается вопрос об установке памятника на территории госпиталя.
ИСТОЧНИК KP.RU