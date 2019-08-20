Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-20T09:56:09+03:00

А в комментариях пользователи захотели переименовать в его честь улицу и парк

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Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил установить памятную табличку на фасаде дома в Верхней Салде, где жил миллиардер-мецента Владислав Тетюхин.

- Лично для меня он отличался от других бизнесменов, оказавшихся в списке Forbes, скромностью и врожденным чувством такта, - написал он на своей странице в Facebook. – Большую часть жизни Владислав Валентинович прожил в Верхней Салде, в типовой для малого города трехэтажке на Карла Либкнехта.

В комментариях на это предложение пользователи даже предложили переименовать улицу или парк в честь Тетюхина.

Напомним, что Владислав Тетюхин скончался 11 апреля этого года. Он потратил на строительство лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле 3,3 миллиарда рублей. После этого центра переименовали в его честь. Сейчас с его семьей обсуждается вопрос об установке памятника на территории госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU