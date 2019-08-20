2019-08-20T09:22:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге по ночам будут перекрывать Шефскую

Проезд ограничат с 22:00 до 6:00
Мария Трапезникова
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Перекроют движение с 20 по 30 августаПерекроют движение с 20 по 30 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на Эльмаше по ночам будут перекрывать движение по улице Шефской от Блюхера до Фронтовых бригад. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

- Перекрывать будут каждую ночь с 22:00 до 6:00 с сегодняшнего дня, 20 августа, до 30 августа, - отметил он. – Это связано с тем, что будут проводиться работы непосредственно на проезжей части.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее выбирать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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