В Екатеринбурге по ночам будут перекрывать Шефскую
Проезд ограничат с 22:00 до 6:00
Перекроют движение с 20 по 30 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на Эльмаше по ночам будут перекрывать движение по улице Шефской от Блюхера до Фронтовых бригад. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
- Перекрывать будут каждую ночь с 22:00 до 6:00 с сегодняшнего дня, 20 августа, до 30 августа, - отметил он. – Это связано с тем, что будут проводиться работы непосредственно на проезжей части.
Фото: Яндекс.Карты
Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее выбирать маршруты объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU