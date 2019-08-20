2019-08-20T15:15:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге Уралмаш на полдня отключат от электричества: публикуем список домов

Ограничения назначены на 25 августа
Мария Трапезникова
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Отключение электричества назначено на 25 августа, с 6:00 до 17:00Отключение электричества назначено на 25 августа, с 6:00 до 17:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Уралмаша 25 августа останутся без электричества. Плановое отключение назначено с 6:00 до 17:00. Об этом сообщил глаза Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

- Это связано с ремонтом грозозащитного троса на подстанции «Заводская». Сетевеки заверили, что на ремонт будут брошены все силы, чтобы отключение не продлилось дольше заявленного. Объекты социнфраструктуры отключены не будут, - сообщил он.

Полный список домов, где подача электричества будет полностью отключена:

- улица Машиностроителей, 75, 67а, 67б, 69, 71, 73, 77, 79, 81;

- улица Лукиных, 18, 18а, 24, 10, 28-58, 37-45, 29, 31;

- улица Культуры, 21, 23, 25;

- улица ХХ Партсъезда, 22а, 12, 14, 24;

- улица Фестивальная, 21, 23, 25, 27, 29, 29а;

- улица 40 лет Октября, 9,11, 13;

- улица Донбасская, 4, 6, 8, 24, 28, 35, 37, 39, 41, 45;

- улица Боткинская, 82-118, 42-78, 27-77, 79-115;

- улица Орловская, 62-92а, 79-119, 28-60, 29-79;

- переулок Верхний, 63-89;

- переулок Маховой, 1, 28-40, 121;

- переулок Никольский, 28-56, 27-53;

- улица Павловская, 28-40, 42/59-106, 110-114;

- улица Ржевская, 28-54а, 41-53, 116, 117, 118, 83-107, 86-106, 55, 57, 56-78;

- переулок Черниговский, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

- переулок Суворовский, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 25-39, 28-38, 40-64, 41-57;

- переулок Изразцовый, 1-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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