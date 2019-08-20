2019-08-20T08:42:44+03:00
Общество

В Нижней Салде на газовщиков, которые спалили 4 квартиры, завели уголовное дело

Сейчас им грозит максимум 1 год тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: Татьяна ШнягинаФото: Татьяна Шнягина
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Прокуратура Нижней Салды возбудила уголовное дело в отношении газовой компании, чьи сотрудники по неосторожности спалили 4 квартиры в жилом доме.

- По версии дознания, сотрудниками газовой службы 18 января 2019 года в рабочее время проводились работы по плановому техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования на улице Строителей, 38, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в одной из квартир работник компании выполнял работы по замене крана на газовой трубе, которая подсоединена к газовой плите. Из-за его неосторожности произошел взрыв, в результате чего было уничтожено 4 квартиры. Ущерб превысил 3,2 миллиона рублей.

Сейчас дело направлено в суд. Газовщикам грозит лишение свободы сроком до 1 года.

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В минувшую пятницу в Нижней Салде пострадали три квартиры. Одна сгорела, другая, что этажом выше, закоптилась, третья, которая этажом ниже, была затоплена водой, когда пожарные боролись с огнем. А виной всему газовщики. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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