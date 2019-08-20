2019-08-20T08:23:57+03:00
Общество

«Он поступил некрасиво»: в Екатеринбурге у волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест» украли краскопульт

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя
Мария Трапезникова
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Фото: "Том Сойер Фест"Фото: "Том Сойер Фест"
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У волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест» украли в день города на улице Чернышевского украли краскопульт. О пропаже сообщили организаторы в официальной группе «ВКонтакте».

- Краскопульт был личный, его принес один из организаторов, чтобы дело с грунтовкой бревен пошло быстрей, - написали они. – Если вы узнали вора, пожалуйста, сообщите нам, либо передайте ему, как некрасиво он поступил. И что мы ждем наш краскопульт обратно!

К сообщению организаторы прикрепили запись с камеры видеонаблюдения. Напомним, что «Том Сойер Фест» - это фестиваль реставрации исторических деревянных зданий. В Екатеринбурге он проходит во второй раз.

На Дне города у волонтеров украли краскопульт.Видео: фестиваль "Том Сойер Фест"

ИСТОЧНИК KP.RU

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