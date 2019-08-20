Джинсы с «подворотами» и очки: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-20T07:08:00+03:00

Последний раз ее видели в День города

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В Екатеринбурге пропала 16-летняя Чвырева Виолетта Сергеевна. 17 августа, в День города, она вышла из дома, и больше ее не видели. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Особые приметы: носит очки.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы до плеч и карие глаза.

В день пропажи была одета в черную кофту, черные джинсы с «подворотами» и белые кроссовки на толстой подошве. При себе была серая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU