2019-08-20T07:08:00+03:00
Общество

Джинсы с «подворотами» и очки: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

Последний раз ее видели в День города
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге пропала 16-летняя Чвырева Виолетта Сергеевна. 17 августа, в День города, она вышла из дома, и больше ее не видели. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Особые приметы: носит очки.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы до плеч и карие глаза.

В день пропажи была одета в черную кофту, черные джинсы с «подворотами» и белые кроссовки на толстой подошве. При себе была серая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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