Джинсы с «подворотами» и очки: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница
Последний раз ее видели в День города
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге пропала 16-летняя Чвырева Виолетта Сергеевна. 17 августа, в День города, она вышла из дома, и больше ее не видели. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Особые приметы: носит очки.
Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы до плеч и карие глаза.
В день пропажи была одета в черную кофту, черные джинсы с «подворотами» и белые кроссовки на толстой подошве. При себе была серая сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU