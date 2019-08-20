Тушили подручными средствами: в Екатеринбурге ночью сгорела Kia Ceed

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-20T06:07:50+03:00

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В Екатеринбурге сегодня рано утром, 20 августа, на Ботанике сгорела Kia Ceed. Информация поступила диспетчерам в 04:09. Пожар начался на улице Академика Шварца.

- На площади в 2 «квадрата» сгорел кузов автомобиля, на место выехали 6 спасателей и 2 машины спецтехники, однако возгорание успели потушить местные жители еще до прибытия пожарных, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Вместе с тем, спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности и правилах эксплуатации ТС. В случае экстренных ситуаций просят сразу сообщать по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU