В Екатеринбурге суд отказал бывшему соратнику Ройзмана в снятии судимости

СЕГОДНЯ 19:55 2019-08-19T19:55:27+03:00

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Железнодорожный суд отказал бывшему соратнику Ройзмана в снятии судимости. Экс-вице-президент скандально известного фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин вышел из колонии на три года раньше назначенного срока - в 2016-ом году. Он сам просил об условно-досрочном освобождении после того, как колония поощрила его примерное поведение. Сейчас он пытается снять с себя судимость.

-Обратился в Железнодорожный суд с ходатайством о досрочном снятии судимости! Сегодня, 19 августа, суд отказал в удовлетворении ходатайства! Законных оснований для отказа нет! Судья написал, что мало времени прошло, но закон не говорит о времени. Просто судья так решил. Постановление буду обжаловать в апелляции! - написал Евгений Маленкин на свой странице в Facebook.

Фото: Евгений Маленкин на свой странице в Facebook

Напомним, что в апреле 2015 года наркоборца приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Маленкина признали виновным в организации незаконного лишения свободы семи реабилитанток фонда и в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Позже срок скостили до 4 лет, а обвинения в организации незаконного лишения свободы сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU