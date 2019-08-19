СЕГОДНЯ 19:29 2019-08-19T19:29:05+03:00

Андрей Альшевских вошел в комиссию, которая будет заниматься вмешательством иностранцев во внутренние дела России Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутат из Госдумы Екатеринбурга вошел в комиссию, которая будет заниматься вмешательством иностранцев во внутренние дела России. Решение о ее создании принял сегодня Совет Думы. Комиссия может собраться уже на этой неделе.

- Госдума намерена расследовать случаи иностранного вмешательства во внутренние дела страны. При парламенте создается специальная комиссия. Возглавит ее председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, бывший первый зампредседателя Следственного комитета. Всего 12 человек, в том числе я, - написал на личной странице в Facebook депутат в Государственной Думы Андрей Альшевских. - Наработанные комиссией материалы будут передаваться в правоохранительные органы и в другие госструктуры, при необходимости возможно внесение изменений в законодательство.

Андрей Альшевских, представитель партии «Единая Россия» будет одним из четырех заместителей главы комиссии Василия Пискарева. Еще три заместителя - представители других фракций - Юрий Синельщиков (КПРФ), Николай Рыжак (Справедливая Россия) и Вадим Деньгин (ЛДПР).

ИСТОЧНИК KP.RU