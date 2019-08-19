В Ревде задержали похитителей 360 килограмм металлолома

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-19T18:32:14+03:00

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Сотрудники полиции Ревды задержали двух подозреваемых в краже лома черного металла массой 360 килограммов. Следы похищения обнаружили сотрудники одного из охранных предприятий. Они заметили отверстие в заборе и натоптанную к нему тропинку.

- В период с июня по август граждане проникали на территорию предприятия, откуда тайно похитили имущество и вывезли его на грузовой ГАЗели. В дальнейшем подозреваемые планировали продать металлолом, а вырученными средствами распорядиться по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Правонарушителями оказались двое местных жителей - 24-летний мужчина и 15-летний юноша уже судимые за аналогичные преступления. Сейчас им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU