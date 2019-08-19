На Урале депутата лишили мандата за использование пиратской программы

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-19T17:52:59+03:00

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На Урале депутата лишили мандата за использование компьютерной программы, права на которые принадлежат Корпорации Макрософт и ООО «IC». Депутат Нижней Салды Владимир Соловьев использовал пиратскую программу для работы управляющей компании «Жилой дом», учредителем которой был сам.

- В связи с тем, что депутат Думы Нижней Салды Владимир Соловьев добровольно свои полномочия не сложил, прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения решением представительного органа полномочия депутата Соловьева прекращены в связи с вступлением в законную силу приговора суда, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За использование служебного положения и незаконное использование объектов авторского права в крупном размере Владимира Соловьеву назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU