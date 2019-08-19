2019-08-19T16:27:32+03:00
Общество

Жители Свердловской области задолжали более 100 миллионов за вывоз мусора

Долги накопили за вывоз твердых бытовых отходов после мусорной реформы
Алина СУРИНА
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Жители Свердловской области задолжали более 100 миллионов за вывоз мусораЖители Свердловской области задолжали более 100 миллионов за вывоз мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области задолжали более 100 миллионов за вывоз мусора, включая пени. Для подачи в суд составляются более 50 тысяч заявлений в отношении должников. Более 1300 должников – юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 миллионов рублей.

- С сентября планируется полномасштабная работа с неплательщиками. «Региональный информационный центр» призывает клиентов своевременно оплачивать услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами, производить сверку начислений и оплат в офисах «Регионального информационного центра» и ни в коем случае не игнорировать извещения о задолженности, чтобы не доводить ситуацию до суда, - добавили в пресс-службе «Регионального информационного центра».

В августе в отношении должников - юридических лиц уже подано в суд заявлений на сумму около 45 миллионов рублей, по должникам - физическим лицам - на сумму порядка 6,5 миллионов рублей. Новая схема обращения с отходами действует с 1 января. Теперь вывозом и хранением мусора занимаются только специальные компании - региональные операторы. В Свердловской области таких компаний три. В квитанциях за ЖКУ плата за вывоз мусора теперь выделена в отдельной строке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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