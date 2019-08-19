В мэрии Екатеринбурга экипажу самолета А321, севшего в поле, вручили почетные грамоты

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-19T16:16:51+03:00

Руководство столицы Урала встретилось с пилотами и бортпроводниками воздушного судна

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На Урале продолжают чествовать главных героев прошлой недели - экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле под Москвой. Сегодня с ними встретились мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а также председатель городской Думы Игорь Володин.

Так, глава города вручим экипажу самолета почетные грамоты, а командиру судна, Дамиру Юсупову, модель атомохода «Екатеринбург», который дислоцируется в Мурманской области.

- Вы, как и моряки, люди героической профессии, - отметил Александр Высокинский. - Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды.

Ранее президент Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России. Также ордена мужества получат бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

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ИСТОЧНИК KP.RU