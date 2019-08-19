Какую роль играет «Титановая долина» в развитии прилегающих территорий
Об этом поговорим с генеральным директором особой экономической зоны Артемием Кызласовым
Самая известная ОЭЗ на УралеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Какую роль играют особые экономические зоны в развитии территорий, на которых они располагаются? Как ОЭЗ влияют на города и прилегающие территории?
Об этом поговорим в программе «Важные птицы» с Людмилой Варакиной на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [ 92.3fm] 20 августа в 13 часов.
Фото: КП
ИСТОЧНИК KP.RU