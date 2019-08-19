Из реки в болото: на Урале предприятие оштрафовали на 8 миллионов за загрязнение воды
Свердловская природоохранная прокуратура вместе с Департаментом Росприроднадзора по УрФО провели проверку на предприятии Белоярского ГО.
- Было установлено, что муниципальное предприятие при эксплуатации очистных сооружений допустило факт перелива неочищенных сточных вод на земельный участок, находящийся в водоохраной зоне реки Пышма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате этого река на площади в 3 тысячи «квадратов» превратилась в болото. Почве был причинен ущерб в 8 миллионов рублей. Суд обязал предприятие очистить заболоченный участок и оштрафовал на 8,1 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU