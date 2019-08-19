В Екатеринбурге на неделю закрыли один из входов на станции метро «Уралмаш»
Его откроют 26 августа
Открыть вестибюль планируют утром 26 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» временно закрыли один из входов (со стороны ДК Лаврова). Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
- По техническим причинам вестибюль будет закрыт до 6:00 26 августа для входа и обслуживания пассажиров, - уточнили там.
Вместе с тем первый вход будет работать в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU