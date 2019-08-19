В Екатеринбурге на неделю закрыли один из входов на станции метро «Уралмаш»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-19T14:47:15+03:00

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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» временно закрыли один из входов (со стороны ДК Лаврова). Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

- По техническим причинам вестибюль будет закрыт до 6:00 26 августа для входа и обслуживания пассажиров, - уточнили там.

Вместе с тем первый вход будет работать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU