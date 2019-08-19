2019-08-19T14:22:31+03:00
Общество

«Ждут полицию»: в центре Екатеринбурга остановились трамваи

По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт.
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Движение остановилось в четвертом часу дня.Движение остановилось в четвертом часу дня.Фото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина у Главпочтамта в четвертом часу дня внезапно остановилось трамвайное движение. Встало как минимум три состава.

- Ждут полицию, - сообщили в диспетчерской Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления. - Есть информация, что между пассажирами конфликт произошел.

Также очевидцы сообщают, что составы, возможно, были остановлены из-за пакета, который оставил кто-то из пассажиров.

В полиции случившееся обещали прокомментировать позднее.

По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт, из-за чего понадобилось вмешательство полиции. Фото: Олег Галимов

По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт, из-за чего понадобилось вмешательство полиции.Фото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге проверяют больницу № 24, где сделали неправильную экспертизу Васильеву
«Для меня это творчество и возможность самовыражения»: екатеринбурженка устроила горячие танцы в откровенном наряде на фоне гор
Пытался экстренно затормозить: на Урале тепловоз насмерть сбил мужчину
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
В Екатеринбурге собрать ребенка в школу в этом году стало на 7% дороже
На Урале починили мост, который в начале месяца смыло дождями
Уральского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей за стройку рядом с памятником
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урал пришел смог: по всему региону объявлено предупреждение
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321