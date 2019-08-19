«Ждут полицию»: в центре Екатеринбурга остановились трамваи

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-19T14:22:31+03:00

По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт.

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В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина у Главпочтамта в четвертом часу дня внезапно остановилось трамвайное движение. Встало как минимум три состава.

- Ждут полицию, - сообщили в диспетчерской Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления. - Есть информация, что между пассажирами конфликт произошел.

Также очевидцы сообщают, что составы, возможно, были остановлены из-за пакета, который оставил кто-то из пассажиров.

В полиции случившееся обещали прокомментировать позднее.

По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт, из-за чего понадобилось вмешательство полиции.Фото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU