«Ждут полицию»: в центре Екатеринбурга остановились трамваи
В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина у Главпочтамта в четвертом часу дня внезапно остановилось трамвайное движение. Встало как минимум три состава.
- Ждут полицию, - сообщили в диспетчерской Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления. - Есть информация, что между пассажирами конфликт произошел.
Также очевидцы сообщают, что составы, возможно, были остановлены из-за пакета, который оставил кто-то из пассажиров.
В полиции случившееся обещали прокомментировать позднее.
По предварительной информации, между пассажирами произошел конфликт, из-за чего понадобилось вмешательство полиции.Фото: Олег Галимов
ИСТОЧНИК KP.RU