«Для меня это творчество и возможность самовыражения»: екатеринбурженка устроила горячие танцы в откровенном наряде на фоне гор

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-19T14:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Екатеринбурга решила устроить горячие танцы во время отдыха в Краснодарском крае. Мария Филяр сняла зажигательный ролик на фоне гор в районе курорта «Роза Хутор» и выложила в социальную сеть «ВКонтакте». Девушку вдохновила красота природы, и она пустилась в пляс в коротких шортах и майке. Сама Мария заявляет, что ее ритмичные движения - это стиль денс-холл.

- Вообще именно женский денс-холл для меня выражение чувств и ощущений. Для кого-то это выглядит слишком откровенно, неприемлемо. Но для меня это творчество, возможность самовыражения через танец именно женской стороны, - рассказала Мария Филяр.

Екатеринбурженка добавила, что ролик снимался на телефон, и все получилось с одного дубля. В это время рядом не было посторонних, поэтому смутить откровенным нарядом не получилось.

- В горах много места, каждый найдет свой угол, - шутит танцовщица.

Мария Филяр занимается танцами семь лет и уже три года учит других красиво двигаться. Недавно она вместе со своими воспитанницами устроила нежные танцы в нижнем белье. Их ролик набрал десятки тысяч просмотров в Интернете и вызвал бурную реакцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726804" frameborder="0"></iframe> Екатеринбурженка устроила горячие танцы в откровенном наряде в горах Розы Хутор.Видео: Мария Филяр! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU