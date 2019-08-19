2019-08-19T14:25:03+03:00
Общество

«Для меня это творчество и возможность самовыражения»: екатеринбурженка устроила горячие танцы в откровенном наряде на фоне гор

Ролик с ритмичными движениями Мария Филяр выложила в соцсети
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Мария ФилярФото: Мария Филяр
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Жительница Екатеринбурга решила устроить горячие танцы во время отдыха в Краснодарском крае. Мария Филяр сняла зажигательный ролик на фоне гор в районе курорта «Роза Хутор» и выложила в социальную сеть «ВКонтакте». Девушку вдохновила красота природы, и она пустилась в пляс в коротких шортах и майке. Сама Мария заявляет, что ее ритмичные движения - это стиль денс-холл.

- Вообще именно женский денс-холл для меня выражение чувств и ощущений. Для кого-то это выглядит слишком откровенно, неприемлемо. Но для меня это творчество, возможность самовыражения через танец именно женской стороны, - рассказала Мария Филяр.

Екатеринбурженка добавила, что ролик снимался на телефон, и все получилось с одного дубля. В это время рядом не было посторонних, поэтому смутить откровенным нарядом не получилось.

- В горах много места, каждый найдет свой угол, - шутит танцовщица.

Мария Филяр занимается танцами семь лет и уже три года учит других красиво двигаться. Недавно она вместе со своими воспитанницами устроила нежные танцы в нижнем белье. Их ролик набрал десятки тысяч просмотров в Интернете и вызвал бурную реакцию.

Екатеринбурженка устроила горячие танцы в откровенном наряде в горах Розы Хутор.Видео: Мария Филяр! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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