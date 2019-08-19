Пытался экстренно затормозить: на Урале тепловоз насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-19T14:26:27+03:00

Машинист заметил идущего по путям мужчину, пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На 1-м пикете 9-го километра перегона Каменск-Уральский - УАЗ около 00:50 маневровый тепловоз насмерть сбил мужчину. Личность его пока не установлена.

- По предварительным данным, в ходе опроса локомотивной бригады установлено, что машинист приближающегося тепловоза, заметив мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте СКР. - В результате пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью.

Следователями был проведен осмотр места происшествия, опрошен машинист. Сейчас устанавливается личность погибшего, а также точные причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU