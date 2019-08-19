В Екатеринбурге собрать ребенка в школу в этом году стало на 7% дороже

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-19T12:32:28+03:00

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Для того, чтобы собрать ребенка в школу, необходимо подготовить базовый набор принадлежностей: пенал, рюкзак и школьную форму. За прошедший год такой набор подорожал на 7%.

- В 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 509 рублей, - рассказали аналитики Avito. – Наиболее востребованный предмет - школьная форма (856 рублей), а самый дорогой – рюкзак (1 296 рублей).

В среднем по стране «базовый набор школьника» обойдется родителям в 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 326 рублей), в Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль). А вот дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске (полный комплект обойдется в 2 020 рублей), в Перми (2 142 рубля) и Волгограде (2 170 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU