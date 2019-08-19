2019-08-19T12:05:42+03:00
Общество

На Урале починили мост, который в начале месяца смыло дождями

Сейчас переправа восстановлена
Мария Трапезникова
Поделиться:
Местные жители добирались до соседнего поселка на лодкахМестные жители добирались до соседнего поселка на лодкахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В поселке Жуковский, в Туринском ГО, восстановили мост, который еще в начале месяца смыло дождями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

- После обследования моста специалистам Туринского дорожно-ремонтного строительного управления и уборки мусора, транспортное сообщение с соседним поселком Кумарьинским полностью восстановлено, - рассказали там.

Напомним, что на время подтопления была организована круглосуточная работа лодочной переправы. А жизнеобеспечение населения поселка нарушено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
В Екатеринбурге собрать ребенка в школу в этом году стало на 7% дороже
Уральского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей за стройку рядом с памятником
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321