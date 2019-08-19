На Урале починили мост, который в начале месяца смыло дождями

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-19T12:05:42+03:00

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В поселке Жуковский, в Туринском ГО, восстановили мост, который еще в начале месяца смыло дождями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

- После обследования моста специалистам Туринского дорожно-ремонтного строительного управления и уборки мусора, транспортное сообщение с соседним поселком Кумарьинским полностью восстановлено, - рассказали там.

Напомним, что на время подтопления была организована круглосуточная работа лодочной переправы. А жизнеобеспечение населения поселка нарушено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU