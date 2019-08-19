Уральского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей за стройку рядом с памятником

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-19T11:57:04+03:00

Юрлицо, которое проводило строительные работы рядом с памятником архитектуры, обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Каменский застройщик оштрафован на 200 тысяч рублей за проведение строительных работ рядом с объектом культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе Облсуда.

- В декабре 2018 года, в ходе внеплановой проверки, было установлено, что застройщик проводил строительные работы на участке улиц, которые находятся по соседству с «Дворцом культуры железнодорожников». А тот, в свою очередь, является объектом культурного наследия регионального значения, - отметили в пресс-службе.

Сейчас суд обязал застройщика выплатить 200 тысяч рублей. Однако юрлицу не понравилось решение, и он подал жалобу в областной суд. Там решение первой инстанции оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU