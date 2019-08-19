2019-08-19T11:57:04+03:00
Общество

Уральского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей за стройку рядом с памятником

Здание, около которого проводились работы, является объектом культурного наследия
Мария Трапезникова
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Юрлицо, которое проводило строительные работы рядом с памятником архитектуры, обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублейЮрлицо, которое проводило строительные работы рядом с памятником архитектуры, обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каменский застройщик оштрафован на 200 тысяч рублей за проведение строительных работ рядом с объектом культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе Облсуда.

- В декабре 2018 года, в ходе внеплановой проверки, было установлено, что застройщик проводил строительные работы на участке улиц, которые находятся по соседству с «Дворцом культуры железнодорожников». А тот, в свою очередь, является объектом культурного наследия регионального значения, - отметили в пресс-службе.

Сейчас суд обязал застройщика выплатить 200 тысяч рублей. Однако юрлицу не понравилось решение, и он подал жалобу в областной суд. Там решение первой инстанции оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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