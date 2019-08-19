2019-08-19T11:43:42+03:00
Общество

Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко

Сейчас на объекте выполнено 70% всех работ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
Изменить размер текста:

Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов рублей в реконструкцию тепломагистрали на улице Шевченко. Сейчас на объекте выполнено больше 70% всех работ.

- Техническое перевооружение тепломагистрали идет полным ходом: энергетики ЕТК перекладывают трубопровод диаметром 500 миллиметров протяженностью 1 486 метров на участке от перекрестка с улицей Восточной до перекрестка с Мамина-Сибиряка. Трубопровод эксплуатируется свыше 30 лет и уже выработал свой ресурс, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – Замена участка обеспечит надежность теплоснабжения потребителей и снижение теплопотерь. Сейчас специалисты применяют новые технологии, которые могут прослужить еще 30-40 лет.

Отмечается, что все работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения потребителей: вода подается по временному трубопроводу. После завершения строительства на объекте будет восстановлено благоустройство территории. Объехать работы можно по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
В Екатеринбурге собрать ребенка в школу в этом году стало на 7% дороже
На Урале починили мост, который в начале месяца смыло дождями
Уральского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей за стройку рядом с памятником
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321