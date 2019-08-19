Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-19T11:44:22+03:00

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Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов рублей в реконструкцию тепломагистрали на улице Шевченко. Сейчас на объекте выполнено больше 70% всех работ.

- Техническое перевооружение тепломагистрали идет полным ходом: энергетики ЕТК перекладывают трубопровод диаметром 500 миллиметров протяженностью 1 486 метров на участке от перекрестка с улицей Восточной до перекрестка с Мамина-Сибиряка. Трубопровод эксплуатируется свыше 30 лет и уже выработал свой ресурс, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – Замена участка обеспечит надежность теплоснабжения потребителей и снижение теплопотерь. Сейчас специалисты применяют новые технологии, которые могут прослужить еще 30-40 лет.

Отмечается, что все работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения потребителей: вода подается по временному трубопроводу. После завершения строительства на объекте будет восстановлено благоустройство территории. Объехать работы можно по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской.

ИСТОЧНИК KP.RU