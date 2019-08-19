На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Прокуратура Березовского через суд взыскала с бывшей заведующей детсадом 2,4 миллиона рублей за взятку. Помимо этого, ей назначили 4 года условно с испытательным сроком 2 года.
- Являясь заведующей детсадом в поселке Лосиный, с октября 2009 года по декабрь 2016 женщина трудоустраивала на вакантные должности лиц, которые фактически свои обязанности не исполняли. Всю зарплату она получала за них, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Так, она издала и подписала приказ о приеме на работу старшего воспитателя, которая проживала в ХМАО.
Таким образом, она обманула Управление образования Березовского ГО на 2,4 миллиона рублей. Местный городской суд взыскал с женщины эти деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU