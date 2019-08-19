2019-08-19T11:13:08+03:00
Недвижимость

«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры

Люди закидали вход в здание предпринимателя мусорными пакетами
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Недовольные люди нашли способ ответить предпринимателю. Фото: личная страница Алексея Вихарева в FacebookНедовольные люди нашли способ ответить предпринимателю. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш оботрился конфликт между жителями нескольких многоквартиных домов по улицам Стачек и Баумана с собственником коммерческой одноэтажки, которая зарегистрирована по адресу: улица Стачек, 25а.

Рядом с новым зданием располагалась контейнерная площадка, куда жители домов ежедневно выбрасывали отходы, однако собственник помещения демонтировал площадку. В итоге мусор людям просто негде стало оставлять. Но они нашли выход: они стали заваливать пакетами вход в здание, а заодно оставили надпись на дверях предприимчивого мужчины.

- Ты умник, с людьми поговори, которых ты без контейнера оставил. Долго прятаться будешь?

Накал конфликта можно увидеть прочитав надписи на двери. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

Накал конфликта можно увидеть прочитав надписи на двери. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

Отметим, что на двери также висит надпись, оставленная бизнесменом: «Мусор не оставлять. Штраф 200 тысяч рублей».

Для разрешения ситуации жителям четырех домов необходимо обращаться в районную администрацию, либо решать вопрос к собственникам участка. На конфликт обратил внимание депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

- Жильцы бегают с пакетами по району, а часть активистов решили войти в кофликт с хозяином нежилых помещений и выбрасывают мусор перед входной дверью. Ситуация накаляется, конфликтующие стороны не слышат друг друга, - говорит депутат.

Площадка, которую занял дворовой гость. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

Площадка, которую занял дворовой гость. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

По его словам, прежде всего в этой ситуации, нужно решить вопрос по установке новой контейнерной площадки, что и будет сделано. Вихарев признает, что были нарушены законные права собственников квартир. Также предстоит изучить, какая именно часть придомового участка принадлежит собственнику нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321
Екатеринбуржцам предложили стать хоккейными болельщиками и сняться в одном фильме с Александром Головиным
День пенсионера в Екатеринбурге поможет провести Ольга Глацких
В Екатеринбурге проведут реставрацию Усадьбы Злоказова только после вмешательства прокуратуры
«Подарили знакомые»: кольцовские таможенники нашли у пассажира экстремистскую литературу
В Екатеринбурге нашли пропавшую на Дне города 15-летнюю девочку
«Шрамы от ожогов на правом плече и залысине»: на Урале в лесу пропал 63-летний мужчина
Штиль не помешал: в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по парусному спорту
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по боксу, который осенью пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Opel влетел в Ford, два человека в больнице
«Иномарку занесло»: под Артемовским в столкновении «Лады Калины» и грузовика погибли двое
В День города в Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница
За семь месяцев из-за нарушений ПДД в авариях на дорогах Екатеринбурга погибли 27 человек
День города в Екатеринбурге посетили 1 миллион 200 тысяч горожан
На соревнованиях снайперов, выяснилось, что самые меткие работают в больнице для заключенных в Сосьве
После Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора
«У 8-летнего пассажира компрессионный перелом позвоночника»: в Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в дерево и фонарный столб
В понедельник и вторник в Екатеринбурге будут идти дожди
«Буяна повалили 5-6 мотоциклистов»: в Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за того, что его не пустили в кафе
В Екатеринбурге надеются вернуть цирковую студию «Арлекино»
У нее проблемы с памятью: в Нижнем Тагиле пропала бабушка