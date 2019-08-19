«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-19T11:13:08+03:00

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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш оботрился конфликт между жителями нескольких многоквартиных домов по улицам Стачек и Баумана с собственником коммерческой одноэтажки, которая зарегистрирована по адресу: улица Стачек, 25а.

Рядом с новым зданием располагалась контейнерная площадка, куда жители домов ежедневно выбрасывали отходы, однако собственник помещения демонтировал площадку. В итоге мусор людям просто негде стало оставлять. Но они нашли выход: они стали заваливать пакетами вход в здание, а заодно оставили надпись на дверях предприимчивого мужчины.

- Ты умник, с людьми поговори, которых ты без контейнера оставил. Долго прятаться будешь?

Накал конфликта можно увидеть прочитав надписи на двери. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

Отметим, что на двери также висит надпись, оставленная бизнесменом: «Мусор не оставлять. Штраф 200 тысяч рублей».

Для разрешения ситуации жителям четырех домов необходимо обращаться в районную администрацию, либо решать вопрос к собственникам участка. На конфликт обратил внимание депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

- Жильцы бегают с пакетами по району, а часть активистов решили войти в кофликт с хозяином нежилых помещений и выбрасывают мусор перед входной дверью. Ситуация накаляется, конфликтующие стороны не слышат друг друга, - говорит депутат.

Площадка, которую занял дворовой гость. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

По его словам, прежде всего в этой ситуации, нужно решить вопрос по установке новой контейнерной площадки, что и будет сделано. Вихарев признает, что были нарушены законные права собственников квартир. Также предстоит изучить, какая именно часть придомового участка принадлежит собственнику нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU