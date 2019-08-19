Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-19T10:09:36+03:00

У них не было телефона, чтобы выйти на связь

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Под Нижним Тагилом, в поселке Висимо-Уткинск нашли пропавших 70-летнюю бабушку и ее 15-летнюю внучку. 18 августа она ушли в лес и не вернулись домой. Поисками занимались волонтеры поискового отряда «Скорпион».

- Сегодня утром пожарные нашли их и вывели из леса. В поисках участвовали 4 группы, каждая из них прошла не меньше 30 километров, - сообщили там.

Спасатели искали их почти двое суток. За это время им удалось обнаружить несколько следов человека (в том числе детских), а также отпечатки лап медведя и кабана.

Как рассказали в Центре защиты населения, ни у бабушки, ни у внучки не было с собой мобильного телефона, чтобы выйти на связь. Сейчас с ними все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU