2019-08-19T10:09:36+03:00
Общество

Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой

У них не было телефона, чтобы выйти на связь
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Скорпион"Фото: поисково-спасательный отряд "Скорпион"
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Под Нижним Тагилом, в поселке Висимо-Уткинск нашли пропавших 70-летнюю бабушку и ее 15-летнюю внучку. 18 августа она ушли в лес и не вернулись домой. Поисками занимались волонтеры поискового отряда «Скорпион».

- Сегодня утром пожарные нашли их и вывели из леса. В поисках участвовали 4 группы, каждая из них прошла не меньше 30 километров, - сообщили там.

Спасатели искали их почти двое суток. За это время им удалось обнаружить несколько следов человека (в том числе детских), а также отпечатки лап медведя и кабана.

Как рассказали в Центре защиты населения, ни у бабушки, ни у внучки не было с собой мобильного телефона, чтобы выйти на связь. Сейчас с ними все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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