В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-19T11:09:02+03:00

С ней Дмитрий Ивлицкий обратился к пассажирам экстренно севшего лайнера

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На крыше приборостроительного завода, который принадлежит УГМК, может появиться фраза бортпроводника А321 «Уральских авиалиний» Дмитрия Ивлицкого. Именно с ней он обращался к пассажирам экстренно севшего лайнера, чтобы указать направление.

В Интернете активно обсуждается коллаж, на котором надпись уличного художника Тимофея Ради «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» заменена на «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Многие пользователи высказались о том, чтобы надпись действительно установили на крыше завода.

- Если к руководству УГМК с такой инициативой обратятся, то она будет рассмотрена, - ответили на это в пресс-службе УГМК, которой принадлежит здание.

Кстати, вместе с этой же фразой уральские дизайнеры создали фирменные футболки. Напомним, что 15 августа самолет А321 совершал рейс Москва - Симферополь, но был вынужден экстренно сесть посреди кукурузного поля. По предварительным данным, в двигатель попала стая птиц, и он загорелся. На борту в тот момент находилось 233 человека. Все остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU