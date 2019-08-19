«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-19T09:56:57+03:00

Она ушла в лес за грибами и потерялась

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Под Нижним Тагилом нашли пропавшую 71-летнюю бабушку, которая ушла из дома еще 16 августа. Информацию подтвердили в поисково-спасательном отряде «Скорпион».

- У нее были проблемы с памятью. Видимо, пошла в лес за грибами и потерялась. Неизвестно, в каком направлении она ушла, зацепок вообще не было, - рассказали там. – Потом из садов на Вагонке позвонили и сообщили. Она стучалась во все сады, в одном ей открыли. Бабушка вспомнила один телефон родственников, им сразу позвонили.

Сейчас женщина находится с родственниками, с ней все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU