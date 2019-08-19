Екатеринбуржцам предложили стать хоккейными болельщиками и сняться в одном фильме с Александром Головиным

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-19T09:28:09+03:00

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В канун Дня кино, 21 и 22 августа, Свердловская киностудия будет снимать сцены для фильма «Буран» в КРК «Уралец». По этому случаю организаторы ищут массовку, которая сыграет хоккейных болельщиков. Всего планируется набрать около 300 актеров.

Отметим, что главную роль сыграет Александр Головин, известный по фильмам «Елки» и «Сволочи», а также по сериалу «Кадетство».

- Фильм «Буран» - это история молодых людей, столкнувшихся на дороге прямо перед началом снежной бури, - рассказали в Свердловской киностудии. – Благодаря замыслу сценаристов у всех, кто придет в эти два дня, получится принять участие и в съемках одной из ключевых начальных хоккейных сцен фильма, и, одновременно, в финальном эпизоде картины.

Фото: Свердловская киностудия

На съемки приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 60 лет. Организаторы советуют волонтерам одеваться потеплее – в «Уральце» будет прохладно. А вот горячим чаем они обещают напоить. Записаться на участие можно по телефонам: 8 (800) 775-04-70 или 8 (912) 27-37-258.

Кстати, в начале августа мы показывали пилотный выпуск мини-сериала про честного курьера, который сняли выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Работа попала в шорт-лист международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.

ИСТОЧНИК KP.RU