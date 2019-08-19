2019-08-19T09:06:30+03:00
Общество

День пенсионера в Екатеринбурге поможет провести Ольга Глацких

Праздник отметят 25 августа
Лев ИСТОМИН
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День пенсионера на Урале отметят 25 августаДень пенсионера на Урале отметят 25 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 25 августа в седьмой раз отметят День пенсионера. С этого дня в регионе стартует месячник добрых дел для людей старшего возраста.

Уникальный праздник отмечается для того, чтобы еще раз поблагодарить пожилых граждан за их труд на благо родного края.

Главное торжество в честь Дня пенсионеров пройдет 25 августа во Дворце игровых видов спорта, одним из руководителей которого является бывшая свердловская чиновница Ольга Глацких. Она тоже задействована в подготовке мероприятия.

В месячник добрых дел в области организуют приемы для пенсионеров министерства и другие ведомства, продовольственные ярмарки, тематические лекции и консультации. Также для осмотра пенсионеров будут организованы выезды врачебных бригад в отдаленные районы Свердловской области.

Также пожилые граждане смогут посетить по льготным ценам театра, музеи и концертные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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