В Екатеринбурге проведут реставрацию Усадьбы Злоказова только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-19T08:17:59+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура через суд добилась реставрации дома, являющегося архитектурным памятником. Он располагается на улице Пролетарской, 3 и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

- В результате обследования здания установлено, что данный памятник находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается, требуются работы по его сохранению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Вместе с тем, предприятие, за которым закреплен объект, должных мер к сохранению памятника истории и культуры не принимает.

Тогда прокуратура обратилась в суд. Инстанция требования удовлетворила. Сейчас предприятие обязали разработать научно-проектную документацию и провести реставрацию памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU