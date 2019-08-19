2019-08-19T08:17:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге проведут реставрацию Усадьбы Злоказова только после вмешательства прокуратуры

Дом является архитектурным памятником
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге прокуратура через суд добилась реставрации дома, являющегося архитектурным памятником. Он располагается на улице Пролетарской, 3 и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

- В результате обследования здания установлено, что данный памятник находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается, требуются работы по его сохранению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Вместе с тем, предприятие, за которым закреплен объект, должных мер к сохранению памятника истории и культуры не принимает.

Тогда прокуратура обратилась в суд. Инстанция требования удовлетворила. Сейчас предприятие обязали разработать научно-проектную документацию и провести реставрацию памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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