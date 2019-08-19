В Екатеринбурге нашли пропавшую на Дне города 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-19T07:11:31+03:00

Сейчас с ней все хорошо

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В Екатеринбурге нашли пропавшую 15-летнюю девочку, которая пропала еще на Дне города. Информацию подтвердили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Да, действительно, девочку нашли вчера около 23:00. На данный момент она дома, с родителями, с ней все хорошо, - отметили там.

Напомним, что в День города она вышла из дома прогуляться и не вернулась. Весь прошлый день, 18 августа, волонтеры вместе с сотрудниками полиции прочесывали микрорайон Академический.

ИСТОЧНИК KP.RU