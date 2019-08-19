2019-08-19T07:40:07+03:00
Общество

«Шрамы от ожогов на правом плече и залысине»: на Урале в лесу пропал 63-летний мужчина

Последний раз его видели в коллективном саду №85 под Первоуральском
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Под Первоуральском пропал 63-летний Сосунов Сергей Юрьевич. Последний раз его видели в районе коллективного сада №85. 18 августа он ушел в лес и не вернулся обратно. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Особые приметы: очки, шрамы от ожогов на залысине и правом плече.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, голубые глаза.

В последний раз был одет в светлую ветровку, темные брюки, короткие черные сапоги. При себе у него была зеленая сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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