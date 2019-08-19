2019-08-19T06:48:39+03:00
Спорт

Штиль не помешал: в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по парусному спорту

Золото урвали яхтсмены из Австралии
Мария Трапезникова
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На городском пруду соревновались спортсмены из 12 стран. Фото: яхт-клуб "Коматек"На городском пруду соревновались спортсмены из 12 стран. Фото: яхт-клуб "Коматек"
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В Екатеринбурге 17 августа, в День города, подошел к концу чемпионат мира по матчевым гонкам. Соревнования проходили всю неделю. На Верх-Исетский пруд приехали спортсмены из 12 стран Америки, Евразии и Австралии.

- Прогноз погоды в последний день подтвердился, и сила ветра не превысила 2-х узлов (примерно 1 м/сек - прим.ред.), что было недостаточно для проведения гонок, - рассказали в пресс-службе яхт-клуба «Коматек». – Тем не менее, международные правила матчевых гонок позволяют подвести итоги регаты результатам всех проведенных матчей.

Австралийцы заняли первое место. Фото: яхт-клуб "Коматек"

Австралийцы заняли первое место. Фото: яхт-клуб "Коматек"

Гости из Новой Зеландии забрали домой "серебро". Фото: яхт-клуб "Коматек"

Гости из Новой Зеландии забрали домой "серебро". Фото: яхт-клуб "Коматек"

Датчане завоевали "бронзу". Фото: яхт-клуб "Коматек"

Датчане завоевали "бронзу". Фото: яхт-клуб "Коматек"

В результате победа и золотые медали заслуженно были закреплены за австралийской командой, которая в первый же день первенства вырвалась вперед. Серебро досталось команде Новой Зеландии, а бронза – команде Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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