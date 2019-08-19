Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по боксу, который осенью пройдет в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:31 2019-08-19T06:32:44+03:00

В нее вошли спортсмены из 8 весовых категорий

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Главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов объявил окончательный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

- В состав вошли спортсмены в 8 весовых категориях: 52 кг – Василий Егоров, 57 кг – Альберт Батыргазиев, 63 кг – Илья Попов, 69 кг – Андрей Замковой, 75 кг – Глеб Бакши, 81 кг – Георгий Кушиташвили, 91 кг – Муслим Гаджимагомедов, +91 кг – Максим Бабанин, - сообщил в пресс-службе Федерации бокса России. – Все они отбирались по итогам спаррингов в Кисловодске.

Напомним, что лицом чемпионата стал екатеринбургский спортсмен и выпускник УрФУ Егор Мехонцев. А для того, чтобы провести мероприятие в столице Урала, потребуется вложить 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU